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Австрийская компания OMV разорвала контракт с "Газпром экспортом"

Среда 11 декабря 2024 22:37
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Австрийская компания OMV разорвала контракт с "Газпром экспортом" Иллюстративное фото: OMV расторгла контракт с "Газпром экспортом" (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH решила разорвать свой контракт на поставку газа в Австрию с дочерней компанией "Газпрома" ООО "Газпром экспорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу OMV.

Как отметили в пресс-службе компании, контракт был расторгнут в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны "Газпром экспорта".

В компании напомнили, что контракт был заключен в 2006 году и предусматривал срок действия до 2040 года. Однако с 16 ноября 2024 года "Газпром экспорт" прекратил поставки газа в OMV.

До этого OMV получала примерно 7400 МВт-ч в час, что соответствует примерно 5 ТВт-ч в месяц, на австрийско-словацкой границе.

"Ключевым приоритетом OMV является всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Полностью осознавая эту глубокую ответственность, мы постоянно внедряем нашу стратегию диверсификации источников поставок газа и дополнительных трубопроводных мощностей", - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Альфред Штерн.

Санкции против "Газпромбанка"

Напомним, что недавно администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность занесения "Газпромбанка" в санкционный список.Из-за ситуации с "Газпромом" газ в Европе подорожал.

Стоит заметить, что ранее арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить австрийской компании OMV 230 млн евро из-за нерегулярных поставок газа. Компания предполагала, что такое решение суда может привести к тому, что Россия прекратит поставки газа.

Впоследствии канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал решение "Газпрома" и заявил, что страна не подвергнется шантажу.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Конец эпохи". Зачем РФ перекрыла газ Австрии и влияет ли это на транзит через Украину".

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