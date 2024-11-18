"Конец эпохи". Зачем РФ перекрыла газ Австрии и влияет ли это на транзит через Украину

На днях российский газовый монополист "Газпром" прекратил поставки для Австрии. Которые в течение десятилетий приходились на украинский маршрут.

РБК-Украина рассказывает, почему Москва "отключила" одного из главных европейских клиентов и повлияло ли это на транзит через Украину.

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Почему "Газпром" прекратил поставки Австрии

О возможном прекращении поставок российского газа в Австрию стало известно в середине прошлой недели. После того, как австрийская OMV (крупнейшая нефтегазовая компания в Центральной Европе), которая отсудила 230 млн евро у "Газпрома", объявила, что не рассчитывает на выплаты, поэтому намерена взыскать их в рамках действующего договора, задержав платежи за газ.

"Газпрому" известно, что мы так и поступим. Мы готовы ко всем неожиданностям", - заявил гендиректор OMV Альфред Штерн.

На фоне новостей из Австрии цены на газ сразу выросли почти на 4% из-за рисков для поставок и растущего напряжения, связанного с началом отопительного сезона.

Российский газ снабжал австрийскую промышленность и бытовых потребителей более полувека. Страна сохранила одну из самых глубоких европейских связей с российской энергетикой и в 2018 году продлила долгосрочный контракт до 2040 года. С 2022 года из-за агрессии Москвы в Украине большая часть региона отказалась от российского газа. Однако Венгрия, Словакия и до последнего времени Австрия оставались крупнейшими импортерами.

Официально поставки в Австрию прекратились в субботу утром, 16 ноября. За день до этого канцлер Карл Нехаммер провел пресс-конференцию, чтобы заверить в наличии надежных альтернативных источников.

"Мы никому не позволим шантажировать нас. Даже российскому президенту. Мы не позволим правительству Путина, самому Путину поставить нас на колени", - заявил он.

По данным OMV, внутренних запасов газа достаточно, хранилища заполнены более чем на 90%. Это позволит удовлетворить запросы всех клиентов после прекращения поставок с российской стороны.

По словам главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Путин снова использует газ в качестве оружия и шантажа. Однако газовые хранилища заполнены по всему Евросоюзу, и европейские страны готовы к предстоящей зиме. "Европа объединилась в поддержке Австрии", - сказала она.

Российский газ поставлялся в Австрию по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород через Украину. И этот маршрут могут закрыть, поскольку Киев не намерен продлевать транзитный контракт с "Газпромом".

Министр иностранных дел Андрей Сибига осудил действия Москвы. "Эпоха Европы, которая полагалась на российский газ, закончилась. Пришло время полностью сократить российские энергетические прибыли и финансирование войны", - написал он в соцсети X.

Повлияло ли решение РФ на транзит газа через Украину

Прекращение прямых поставок газа в Австрию может иметь ограниченное влияние на европейский рынок. По крайней мере, на данный момент, так как российский поток через Украину продолжается в обычном режиме.

"Газпром" отказался комментировать остановку поставок в Австрию, но отметил, что заявка на субботу составила 42,4 млн кубометров. Столько же, сколько было в пятницу и в среднем каждый день в предыдущие месяцы. Заявка на воскресенье составила 42 млн кубов.

По данным словацкого оператора Eustream, поставки из Украины в Словакию продолжались в привычном режиме. О том, что транзит российского газа не изменился, сообщил и Оператор ГТС Украины. По его информации, объемы подтвержденной номинации для транзитных поставок сохранялись на уровне около 42 млн кубометров.

Также сообщается, что после отключения OMV газ забирают другие покупатели. И это не означает, что российское топливо вообще не поставляется в Австрию.

"Его может продать любой, кто, в отличие от OMV, все еще получает газ от "Газпрома" по долгосрочным контрактам. В свою очередь, его может купить любой, включая OMV", - говорит Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Как пишет Bloomberg, в соответствии с контрактом газ получает словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS. Венгерская MVM Zrt. отказалась от комментариев. Представитель австрийского регулятора E-Control Лео Лер подтвердил, что российский газ все еще поступает в страну. "Российский газ продолжит поступать в Австрию без запрета на импорт, такова динамика рынка", - отметил он.

Скорее всего, австрийский объем отбирают европейские компании из стран, не имеющих выхода к морю. Например, Чехия. Летом 2023 года она сократила импорт почти до нуля и заявила о полной независимости от российского газа. Теперь же, как показывают данные, Чехия снова получает по крайней мере часть российского топлива через Словакию.

Некоторые трейдеры в Центральной Европе продолжают покупать более дешевый газ, отчасти потому, что транзит с других направлений через Германию стоит дороже.

"Российский газ поступает в Чехию просто потому, что это экономически выгодно", - говорит аналитик чешского KBC Groep NV Доминик Русинко.

У этой страны нет договорных обязательств с "Газпромом". Однако поставки из соседней Словакии резко увеличились с прошлого года. Данные оператора трубопроводов Net4Gas показывают, что объем предполагаемого российского газа вырос до половины всех поставок прошлой зимой и примерно до 74% в IV квартале 2024 года.

Что будет с транзитом газа через Украину

Поставки российского газа в Европу через Украину относительно невелики. В прошлом году - около 15 млрд кубометров, или всего 8% от пиковых потоков по всем маршрутам в 2018-2019 годах.

Россия потратила несколько десятилетий на формирование своей доли на газовом рынке Европы, которая на пике составляла 35%. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Европейский Союз до минимума сократил зависимость от российского газа, а его доля распределилась между Норвегией, США и Катаром.

Через Украину газ поставляется по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Входная точка в украинскую трубу находится в Судже (Курская область), которая на сегодня под контролем Вооруженных сил Украины.

Около 3 млрд кубометров получает Словакия, две трети - Венгрия, остальное - Австрия (до недавнего времени). Альтернативные маршруты, такие как "Ямал-Европа" через Беларусь и "Северный поток" по дну Балтийского моря, закрыты. Единственным другим действующим маршрутом остаются "Голубой поток" и "Турецкий поток" по дну Черного моря. Турция перекачивает часть газа дальше в Европу, в том числе в Венгрию.

Почему украинский маршрут все еще работает? Несмотря на относительно небольшие объемы транзита, данный вопрос остается дилеммой для Евросоюза. В том числе потому, что позиция Словакии и Венгрии, которые имеют тесные связи с Москвой, бросают вызов общему подходу ЕС. Обе страны утверждают, что это самое дешевое топливо. И обвиняют соседние страны ЕС в высоких транзитных сборах за альтернативные поставки.

Украина зарабатывает около 1 млрд долларов в год за транзит российского газа. Согласно расчетам Reuters, Россия получает свыше 3 млрд долларов прибыли на продажах через Украину. Российская сторона якобы заинтересована в продлении контракта, но Киев неоднократно заявлял, что прямого соглашения не будет и вообще хочет лишить Москву источников финансирования войны. Договор истекает 31 декабря 2024 года.

Без украинского маршрута у "Газпрома" остается возможность поставлять газ через "Турецкий поток" в Болгарию, Сербию или Венгрию. Однако пропускная способность этого трубопровода ограничена.

Еще в середине октября в ЕС обсуждали два варианта сохранения транзита через Украину, и оба связаны с Азербайджаном. Первый - заменить Россию Азербайджаном в качестве поставщика, но при ограниченных возможностях экспорт из этой страны потребует обмена с Россией, что делает такую сделку политически спорной. Второй - азербайджанская SOCAR может взять на себя роль "Газпрома", продавать газ в Европу либо организовать украинский транзит.

Тогда обсуждение вопроса азербайджанского газа было сложно назвать переговорами. Как сообщали источники РБК-Украина, конкретных предложений не было ни от одной из сторон, а тема поднималась на уровне консультаций.

Подробнее об этом читайте в материале "Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу".

Под конец октября Bloomberg сообщил о том, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку из Азербайджана 12-14 млрд кубометров в год. Однако словацкая компании SPP опровергла информацию о близости сделки. Два источника в SOCAR заявили, что публикация Bloomberg не соответствует действительности.

Подробнее о том, кто толкает Украину сохранить транзит российского газа в Европу и чего ждать дальше, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке текста использовались: публикации Reuters, Bloomberg, заявления гендиректора австрийской компании OMV Альфреда Штерна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, информация "Газпрома" и Оператора ГТС Украины.