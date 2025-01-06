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В Австрии президент поручил лидеру ультраправой партии сформировать правительство

Фото: Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новым канцлером Австрии может стать праворадикал Герберт Кикль. Ему поручили сформировать правительство.

Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По словам Ван дер Беллена, его решение поручить Герберту Киклю сформировать правительство было обусловлено уважением к избирателям (Австрийская партия свободы Кикля набрала на парламентских выборах 29% голосов и заняла первое место). 

Также президент добавил, что ситуация изменилась после провала коалиционных переговоров. 

"Как мы все стали свидетелями в эти выходные, АНП (Австрийская народная партия - ред.) отказалась от своего категорического "нет" правительству под руководством АПС. Я не отнесся к этому шагу легкомысленно", - добавил он. 

Spiegel обращает внимание, что прежде чем Кикль станет канцлером, АНП и АПС придется согласовать правительственную программу. И в этом вопросе есть несколько камней преткновения, хотя существует широкое согласие по миграции и налогам. 

Партии расходятся во мнениях во внешней политике и политике безопасности, поскольку праворадикальная АПС хочет "дружить" с Москвой и критически настроена по отношению к Евросоюзу. 

Канцлер Австрии уходит в отставку

Напомним, вчера, 5 января, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об уходе с должности. Причиной стал провал коалиционных переговоров.

На этом фоне и.о. главы Австрийской народной партии Кристин Штокер заявил о готовности сформировать правительство с праворадикалами.

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Австрия