В Австрії президент доручив лідеру ультраправої партії сформувати уряд

Новим канцлером Австрії може стати праворадикал Герберт Кікль. Йому доручили сформувати уряд.
Про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
За словами Ван дер Беллена, його рішення доручити Герберту Кіклю сформувати уряд було зумовлене повагою до виборців (Австрійська партія свободи Кікля набрала на парламентських виборах 29% голосів і посіла перше місце).
Також президент додав, що ситуація змінилася після провалу коаліційних переговорів.
"Як ми всі стали свідками цими вихідними, АНП (Австрійська народна партія - ред.) відмовилася від свого категоричного "ні" уряду під керівництвом АПС. Я не поставився до цього кроку легковажно", - додав він.
Spiegel звертає увагу, що перш ніж Кікль стане канцлером, АНП і АПС доведеться узгодити урядову програму. І в цьому питанні є кілька каменів спотикання, хоча існує широка згода щодо міграції та податків.
Партії розходяться в думках у зовнішній політиці та політиці безпеки, оскільки праворадикальна АПС хоче "дружити" з Москвою і критично налаштована щодо Євросоюзу.
Нагадаємо, вчора, 5 січня, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про звільнення з посади. Причиною став провал коаліційних переговорів.
На цьому тлі в.о. голови Австрійської народної партії Крістін Штокер заявив про готовність сформувати уряд із праворадикалами.
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