В Австрии посоветовали Китаю надавить на РФ, чтобы избежать санкций Запада

Китаю необходимо оказать давление на Россию, чтобы та прекратила войну против Украины. В ином случае Пекину могут грозить санкции.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
"Китай несет ответственность использовать свое влияние на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы тот действительно участвовал в переговорах. Позиция ЕС - оказывать давление на Путина через санкции. Если эти санкции обходят, мы должны принимать меры", - отметила чиновница.
Она также уточнила, что при введении санкций ЕС должен всегда учитывать: наносят ли ограничения России больше вреда, чем блоку.
Майнль-Райзингер отметила, что Китай является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Австрии - в прошлом году около 650 австрийских компаний работали на китайском рынке.
"Китай на пути к статусу глобального лидера, а вместе с этим приходит и определенная ответственность. Украина уже несколько месяцев показывает готовность к прекращению огня и переговорам на любом уровне. Но Путин не готов. А у Пекина есть влияние на Москву", - сказала министр.
Напомним, ранее Bloomberg писало, что США подготовили для участников "Большой семерки" план давления на Россию.
В частности, США планируют призвать своих союзников ввести тарифы против Китая и Индии за то, что они покупают российскую нефть.
Также план предусматривает разработку механизма для конфискации российских активов в пользу Украины.