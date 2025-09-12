В Австрии посоветовали Китаю надавить на РФ, чтобы избежать санкций Запада

"Китай несет ответственность использовать свое влияние на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы тот действительно участвовал в переговорах. Позиция ЕС - оказывать давление на Путина через санкции. Если эти санкции обходят, мы должны принимать меры", - отметила чиновница.

Она также уточнила, что при введении санкций ЕС должен всегда учитывать: наносят ли ограничения России больше вреда, чем блоку.

Майнль-Райзингер отметила, что Китай является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Австрии - в прошлом году около 650 австрийских компаний работали на китайском рынке.

"Китай на пути к статусу глобального лидера, а вместе с этим приходит и определенная ответственность. Украина уже несколько месяцев показывает готовность к прекращению огня и переговорам на любом уровне. Но Путин не готов. А у Пекина есть влияние на Москву", - сказала министр.