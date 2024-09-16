В Австрії діти не можуть повернутись до України через негоду, посольство контролює ситуацію

"Консули підтримують контакт з двома супроводжуючими особами, керівниками групи 27 дітей. Українські дипломати також забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель", - пише МЗС.

Посольства України в Австрії та Угорщині наразі працюють над варіантами повернення дітей в Україну.

Негода в Австрії

Днями Центральну та Східну Європи накрили сильні зливи через шторм "Борис". Згідно з прогнозами, негода продовжуватиметься щонайменше до понеділка. Зокрема через те, що шторм притягує холодніше повітря з півночі, яке змішується з вологою, що надходить з надзвичайно теплих вод Середземного та Чорного морів, негода виявилась дуже руйнівною.

Тим часом в Австрії сильні дощі призвели до прориву двох дамб, внаслідок чого низка населених пунктів були затоплені.

Детальніше про негоду та наслідки в європейських країнах - в матеріалі "Села під водою та перші жертви. Що відомо про наслідки потужної повені у Європі".