Австрия заявила об "огромном риске" сбоя поставок российского газа

Что предшествовало

Напомним, недавно украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В частности, они взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

После этого россияне начали распространять фейки о том, что Украина якобы захотела перекрыть транзит российского газа.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, Украина могла бы и раньше перекрыть вентиль на своей ГТС, если бы этого захотела.

При этом, по его словам, исключать вероятность того, что Россия сама перекроет транзит газа, нельзя.

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