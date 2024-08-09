ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может ли РФ прекратить транзит газа через Украину после слухов о "Судже": мнение эксперта

Пятница 09 августа 2024 18:25
UA EN RU
Может ли РФ прекратить транзит газа через Украину после слухов о "Судже": мнение эксперта Иллюстративное фото: Россия может прекратить транзит газа через Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Омельченко

Нельзя исключать возможность того, что Россия досрочно прекратит транзит газа через Украину после слухов о потере контроля РФ над газоизмерительной станцией (ГИС) "Суджа".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он отметил, что считает спекуляциями слухи о планах "неизвестных вооруженных формирований", которые зашли в Курскую область, перекрыть вентиль на станции "Суджа".

"Для чего это делать, если Украина могла бы и раньше при желании перекрыть вентиль на своей ГТС? По просьбе европейцев она этого не делала, так как некоторые партнеры не смогли сразу обеспечить диверсификацию поставок газа", - уточнил Омельченко.

В свою очередь “Газпрому”, по словам эксперта, крайне невыгодно прекращать поставки газа через Украину в европейские страны.

"Потеря маршрута поставок через Украину в Словакию, Чехию и Австрию лишит "Газпром" около 6 млрд евро. И ситуация станет абсолютно катастрофической: придется останавливать добычу, замораживать скважины, а это большие экономические потери", - объяснил он.

Таким образом, как подчеркнул Омельченко, у России есть только два варианта - прекратить экспорт и потерять огромные средства или продолжить поставки.

Эксперт допустил, что РФ может сократить перекачку газа, а также будет обвинять Украину в перекрытии вентиля на ГИС “Суджа”.

"Чтобы Европа надавила, чтобы операция в Курской области прекратилась. Думаю, такая ИПСО может быть разыграна Кремлем", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, уже несколько дней в Курской области идут активные боевые действия. Россия утверждает, что украинские военнослужащие “прорвали” границу. В свою очередь Украина официально эту информацию не подтверждала.

Еще вчера издание Washington Post писало, что украинские защитники якобы взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

Более детально о ситуации вокруг российской ГИС - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Суджа Транзит газа Война в Украине
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев