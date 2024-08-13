Австрія заявила про "величезний ризик" збою постачання російського газу

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. Зокрема, вони взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться поблизу кордону.

Після цього росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито захотіла перекрити транзит російського газу.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, Україна могла б і раніше перекрити вентиль на своїй ГТС, якщо б цього захотіла.

При цьому, за його словами, унеможливлювати те, що Росія сама перекриє транзит газу, не можна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.