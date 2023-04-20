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Австрия заморозила активы России почти на 2 млрд евро, - Минфин

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Австрия, Четверг 20 апреля 2023 16:51
Австрия заморозила активы России почти на 2 млрд евро, - Минфин Фото: министр финансов Австрии Магнус Бруннер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия поддерживает санкции ЕС и США против России и заморозила около 2 миллиардов евро финансовых активов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.

"Сегодня я принял в Вене заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что эта встреча является особенной. Во время войны РФ против Украины стратегические отношения между ЕС и США имеют большое значение.

"Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили около 2 миллиардов евро финансовых активов с начала войны", - добавил Бруннер.

Напомним, что Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Также Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на пути к членству в Европейском союзе.

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