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Австрія заморозила активи Росії на майже 2 млрд євро, - Мінфін

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Австрія, Четвер 20 квітня 2023 16:51
Австрія заморозила активи Росії на майже 2 млрд євро, - Мінфін Фото: міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія підтримує санкції ЄС та США проти Росії та заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.

"Сьогодні я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяна Нельсона", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що ця зустріч є особливою. Під час війни РФ проти України стратегічні відносини між ЄС та США мають велике значення.

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", - додав Бруннер.

Нагадаємо, що Австрія допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.

Також Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

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