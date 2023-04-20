Австрія заморозила активи Росії на майже 2 млрд євро, - Мінфін
Австрія підтримує санкції ЄС та США проти Росії та заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.
"Сьогодні я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяна Нельсона", - йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що ця зустріч є особливою. Під час війни РФ проти України стратегічні відносини між ЄС та США мають велике значення.
"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", - додав Бруннер.
Нагадаємо, що Австрія допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.
Також Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.
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