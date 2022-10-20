Когда появится механизм передачи замороженных активов РФ Украине: ответ Зеленского

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ближе всех (до передачи российских активов - ред.) из наших партнеров стоит Украина. Мы заморозили активы многих граждан РФ. Я подписал соответствующий указ, которым ввел в действие решение СНБО. Что касается других государств, то мы благодарны за блокирование активов. А кто раньше (передаст активы Украине - ред.), то это вопрос внедрения международного механизма. Над этим мы работаем. Но многие страны уже готовы это делать. Думаю, что до конца этого года мы будем иметь реальные решения и видеть реальный механизм", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что в Украине заблокировали активы украинских экс-чиновников и бизнесменов. Среди них есть бывший президент Виктор Янукович.

Также сообщалось, что Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины.

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