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Австрія посилила карантин на Новий рік

Вівторок 22 грудня 2020 12:17
Австрія посилила карантин на Новий рік
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Австрійська влада заборонила святкування Нового року в рамках посилення коронавірусних правил. Однак спочатку обмеження на контакти повинні були бути пом'якшені 24, 25 і 31 грудня.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, відповідно до проєкту пропозиції, представленого 21 грудня, послаблення 31 грудня не буде. Суворі правила, які набувають чинності 26 грудня, будуть застосовуватися на Новий рік.

Людям буде дозволено залишати свої будинки тільки з обмеженого набору причин. Крім того, тільки одній людині дозволено відвідувати членів іншого домогосподарства (незалежно від кількості осіб в домогосподарстві) протягом вечора.

Більш того, відвідувані люди повинні бути "близькими членами сім'ї" або "важливими контактами, з якими підтримується контакт кілька разів на тиждень".

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявляв, що в країні з 26 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року буде діяти третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні.

Крім того, на початку грудня в Австрії заявили про поступове зняття обмежень. При цьому Себастьян Курц заявив, що до нормального життя вийде повернутися не раніше ніж через пів року.

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