ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До нормального життя ще півроку: Австрія починає часткове ослаблення локдауна

Відень, Четвер 03 грудня 2020 10:20
До нормального життя ще півроку: Австрія починає часткове ослаблення локдауна
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Игорь Литвиненко

Австрія з понеділка починає часткове ослаблення локдауна. Відновлять роботу школи та дитячі садочки, також дозволять відкрити магазини роздрібної торгівлі і перукарні.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

При цьому гастрономія, готелі та заклади культури (крім музеїв) будуть закриті до 7 січня. Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку в нічний час до 6 січня.

"Жорстка ізоляція мала ефект. В перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще півроку. Кроки відкриття можливі тільки з обмеженнями", - заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він додав, що майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого звикли, проте воно "має бути гідним". Австрійцям планують дозволити зустрічі групами до 10 осіб, а також знімуть обмеження на виїзд.

При цьому з 24 грудня будуть дозволені індивідуальні види спорту на відкритому повітрі, такі як катання на лижах або ковзанах. Також відкриються зоопарки на відкритому повітрі.

Раніше РБК-Україна писало, що Австрія почала масове тестування населення на коронавірус у першому невеликому місті. Широку кампанію з вакцинації планують почати до кінця тижня.

Спочатку повідомлялося, що Австрія планує почати процес вакцинації на початку січня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство АвстріяКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся