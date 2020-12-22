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Австрия усилила карантин на Новый год

Вторник 22 декабря 2020 12:17
Австрия усилила карантин на Новый год
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Австрийская власть запретила празднование Нового года в рамках усиления коронавирусных правил. Однако первоначально ограничения на контакты должны были быть смягчены 24, 25 и 31 декабря.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, согласно проекту предложения, представленного 21 декабря, ослабления карантина 31 декабря не будет. Строгие правила, которые вступают в силу 26 декабря, будут применяться на Новый год.

Людям будет разрешено покидать свои дома только по ограниченному набору причин. Кроме того, только одному человеку разрешено навещать членов другого домохозяйства (независимо от количества человек в домохозяйстве) в течение вечера.

Более того, посещаемые люди должны быть "близкими членами семьи" или "важными контактами, с которыми поддерживается контакт несколько раз в неделю".

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что в стране с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года будет действовать третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

Кроме того, в начале декабря в Австрии заявили о постепенном снятии ограничений. При этом Себастьян Курц заявил, что к нормальной жизни получится вернуться не раньше чем через полгода.

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