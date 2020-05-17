Австрія пом'якшує прикордонний контроль

Австрія послабить прикордонний контроль з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 17 травня. На кордонах з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією Відень пом'якшила контроль 16 травня.

Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії, передає РБК-Україна з посиланням на агентство APA.

Передбачається, що вільне пересування між Австрією, Чехією і Словаччиною відновиться з 15 червня.

В Австрії коронавірусом заразилися 16 201, одужали 14 524, померли 629 пацієнтів.

Нагадаємо, уряд Чехії планує відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною 8 червня. Однак Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавіруса.

Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавіруса.

Відзначимо, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавіруса. Разом з тим, Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.