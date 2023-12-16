Австрия после саммита ЕС продолжает блокировать санкции против России, - СМИ

Австрия после саммита ЕС, который состоялся 14 и 15 декабря, продолжает блокировать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Observer.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, отвечая на вопрос прессы о российских санкциях, заявил, что "приветствует" коммюнике саммита ЕС.

Но теплые слова создали ложное впечатление, потому что в пятницу утром Нехаммер наложил вето на санкции, которые еще не были приняты юридически.

"Они наложили резерв для изучения, который может быть снят в понедельник или в начале следующей недели. Выводы саммита ЕС - это политические заявления, а не юридически обязывающие решения", - сообщил источник издания.

"Резерв для изучения" - это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить юридический мелкий шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС. Но это также вводит в заблуждение, потому что Вена на самом деле ничего не изучает.

Вместо этого австрийское правительство проводит переговоры с Украиной в эти выходные в последней попытке заставить Киев исключить австрийский Raiffeisen Bank из реестра спонсоров войны.

"Мне грустно видеть, как на одну чашу весов кладут жизни украинцев, а на другую - коммерческие интересы австрийского банка в России", - сказал один из украинских собеседников издания.

12 пакет санкций против РФ

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, которая потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.

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