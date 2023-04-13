Австрия предлагает запретить китайские системы искусственного интеллекта в ЕС

Австрия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность запрета китайских систем генеративного искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря по цифровизации и телекому Австрии Флориана Турски, которое приводит Kleine Zeitung.
Также страна призывает Еврокомиссию оперативно подготовить общеевропейский регламент регулирования искусственного интеллекта.
"Заявление Китая о том, что он будет регулировать искусственный интеллект на основе идеологических стандартов, опасно с точки зрения демократической политики", - сказал Турски.
По его словам, искусственный интеллект не должен следовать какой-либо идеологии, установленной государством. Если новый китайский регламент появится и будет реализован, по его мнению, необходимо исключить системы искусственного интеллекта, созданные в Китае, на рынке ЕС и запретить их в Европе.
Он добавил, что Австрия проведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами для прояснения своей позиции по этому вопросу.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для искусственного интеллекта, чтобы исключить его использование для распространения дезинформации.
Компания Alibaba представила свою языковую модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.
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