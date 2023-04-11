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В Китае показали собственный аналог СhatGPT: что может и где появится

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Пекин, Вторник 11 апреля 2023 07:35
В Китае показали собственный аналог СhatGPT: что может и где появится Фото: Alibaba показала свой аналог СhatGPT (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Alibaba представила собственную языковую модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что новую разработку планируется интегрировать во все бизнес-приложения компании в ближайшем будущем.

Сначала языковая панель будет интегрирована в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями, и ее можно будет использовать для подведения итогов собраний, написания электронных писем и составления бизнес-предложений. Она также будет добавлена в Tmall Genie, голосовой помощник Alibaba и в торговую площадку AliExpress.

"Мы находимся на технологическом водоразделе, обусловленном генеративным искусственным интеллектом и облачными вычислениями, и предприятия во всех секторах начали использовать интеллектуальную трансформацию, чтобы быть на шаг впереди", — заявил генеральный директор компании Даниэль Чжан.

После презентации акции Alibaba выросли на 3% на утренних торгах. Alibaba Cloud также планирует открыть Tongyi Qianwen для своих клиентов, чтобы они могли создавать свои собственные настраиваемые модели.

Напомним, что с 18 февраля 2023 года пользователям в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Причем с поддержкой украинского языка. Он представляет собой статистическую модель языка, оптимизированную для ведения диалогов.

Позже стало известно, что Google планирует добавить к поиску собственный аналог ChatGPT. По мнению компании, чат с искусственным интеллектом для компании – это способ расширить поисковый бизнес.

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Искусственный интеллект Alibaba
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