Против дезинформации. В Белом доме хотят взяться за регулирование искусственного интеллекта

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для искусственного интеллекта, чтобы исключить его использование для распространения дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Сообщается, что Министерство торговли США начало консультации и прием пожеланий от специализированных ведомств, экспертов, организаций и компаний о возможных мерах ответственности.

В течение 60 дней ведомство намерено принимать комментарии и пожелания, которые после соответствующего анализа будут использованы в отчете о возможных мерах государственного регулирования в области искусственного интеллекта.

После сбора данных управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли передаст свои выводы в администрацию Белого дома. По данным СМИ, Джо Байден ранее уже обсуждал тему возможного регулирования с экспертным советом по высоким технологиям, в состав которого входят представители таких компаний, как Google, Microsoft и пр.