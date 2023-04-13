Австрія пропонує заборонити китайські системи штучного інтелекту в ЄС

Також країна закликає Єврокомісію оперативно підготувати загальноєвропейський регламент регулювання штучного інтелекту.

"Заява Китаю про те, що він регулюватиме штучний інтелект на основі ідеологічних стандартів, є небезпечною з точки зору демократичної політики", - сказав Турскі.

За його словами, штучний інтелект не повинен слідувати будь-якій ідеології, встановленій державою. Якщо цей новий китайський регламент з'явиться і буде реалізований, на його думку, необхідно виключити системи штучного інтелекту, створені в Китаї, на ринку ЄС та заборонити їх у Європі.

Він додав, що Австрія проведе переговори з усіма зацікавленими сторонами для прояснення своєї позиції з цього питання.