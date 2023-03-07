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Глава МИД Австрии призвал развивающиеся страны поддержать Украину в войне

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 17:08
Глава МИД Австрии призвал развивающиеся страны поддержать Украину в войне Фото: глава МИД Австрии Александр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал развивающиеся страны поддержать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

Шалленберг также заявил, что он хочет выступить против "российского нарратива".

"Если будет действовать закон сильнейшего, безопасность всех стран мира окажется под угрозой. Особенно наименее развитые страны и такие маленькие страны, как Австрия, полагаются на международное право для защиты от односторонних действий и насилия", - добавил он.

Министр подчеркнул, что агрессивная война России против Украины - это не только европейская война.

"Последние годы показали нам, что события в одном месте могут быстро перерасти в глобальную ударную волну", - добавил он.

Глава МИД Австрии также признал, что наименее развитые страны особенно пострадали от энергетического и продовольственного кризиса с ростом цен и нарушением цепочек поставок, отметив, что Еврокомиссия и страны-члены ЕС будут оставаться "с большим отрывом" крупнейшими плательщиками фондов сотрудничества в целях развития во всем мире.

Напомним, ранее Австрия выделила 10 млн евро на восстановление энергетики Украины.

Кроме того, Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

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