Австрія підтвердила відданість єдиній європейській політиці щодо Росії, - посол

Також посол розповів, що на прес-конференції у Відні порушувалось питання українського політв'язня Сенцова

Австрія на всіх рівнях підтвердила відданість єдиній європейській політиці щодо Росії під час візиту до Відня президента Росії Володимира Путіна. Про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Щодо цієї поїздки є добрі для нас новини або ж новини, які послу України незручно коментувати. Добрі новини - це те, що на всіх рівнях була підтверджена відданість Австрії єдиній європейській політиці щодо Росії. За це ми вдячні", - написав Щерба.

Друзі, не тегайте мене будь-ласка, і не просіть про коментарі щодо візиту Путіна до Відня. Щодо цієї поїздки є добрі для... Опубліковано Alexander Scherba 6 червня 2018 р.

Він зазначив, що фраза "business as usual", яка дійсно прозвучала від президента Австрії на прес-конференції, не стосувалася нормалізації відносин з Росією.

"Там про інше йшлося, кому цікаво, подивіться відеозапис прес-конференції. Велика подяка ведучому австрійського телебачення Арміну Вольфу, який наважився говорити з Путіним як вільна людина і справжній журналіст", - зазначив посол.

Щерба окремо підкреслив, що під час візиту Путіна прозвучала тема українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування в російській тюрмі.

"Ну, і тема Сенцова під час візиту прозвучала. Як саме, де і коли - говорити не можу. Але кому треба, вже подякував приватно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський "Газпром" і австрійська OMV підписали угоду про постачання газу до 2040 року.

Також раніше 3 червня 2018 року віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.