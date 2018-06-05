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"Газпром" і Австрія продовжили контракт на поставку газу

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 19:43
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Контракт продовжено до 2040 року

Російський "Газпром" і австрійська OMV підписали угоду про постачання газу до 2040 року. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією видання, попередній контракт Газпрому і OMV діяв до 2028 року.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що рішення з приводу видачі відсутніх дозволів на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" будуть ухвалені до кінця літа.

За словами гендиректора австрійського нафтогазового концерну OMV Райнера Зеле, влада Швеції і Данії, від яких очікуються дозволи на будівництво - приймуть рішення в найближчі місяці.

Крім того, наприкінці травня повідомлялося, що Європейська комісія прийняла рішення і ряд зобов'язань, якими скасовується монополія російського" Газпрому" на газовому ринку Європи.

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Теги публікації: Газпром, Австрія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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