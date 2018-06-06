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Интервью

Австрия подтвердила приверженность европейской политике в отношении России, - посол

НовостиПолитика    06.06.2018 - 23:15
Фото: посол Украины в Австрии Александр Щерба (РБК-Украина)
Фото: посол Украины в Австрии Александр Щерба (РБК-Украина)

Также посол рассказал, что на пресс-конференции в Вене поднимался вопрос украинского политзаключенного Сенцова

Австрия на всех уровнях подтвердила приверженность единой европейской политике в отношении России во время визита в Вену президента Росии Владимира Путина. Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Относительно этой поездки есть хорошие для нас новости или же новости, которые послу Украины неудобно комментировать. Хорошие новости - это то, что на всех уровнях была подтверждена приверженность Австрии единой европейской политике в отношении России. За это мы благодарны", - написал Щерба.

 

Друзі, не тегайте мене будь-ласка, і не просіть про коментарі щодо візиту Путіна до Відня. Щодо цієї поїздки є добрі для...

Опубліковано Alexander Scherba 6 червня 2018 р.

 

Он отметил, что фраза "business as usual", которая действительно прозвучала от президента Австрии на пресс-конференции, не касалась нормализации отношений с Россией.

"Там о другом речь шла, кому интересно, посмотрите видеозапись пресс-конференции. Большая благодарность ведущему австрийского телевидения Армину Вольфу, который осмелился говорить с Путиным как свободный человек и настоящий журналист", - отметил посол.

Щерба отдельно подчеркнул, что во время визита Путина прозвучала тема украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской тюрьме.

"Ну, и тема Сенцова во время визита прозвучала. Как именно, где и когда - говорить не могу. Но кому надо, уже поблагодарил приватно", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года.

Также ранее 3 июня 2018 года вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за отмену санкций против Российской Федерации.

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Теги публикации: Российская Федерация, Австрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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