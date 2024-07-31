Газ в Европе резко подорожал: в чем причины летнего роста

Цены на природный газ в Европе продолжили рост, что подчеркивает усиление опасений по поводу поставок топлива на фоне геополитических рисков.

Фьючерсы на эталонные товары выросли на 2,6% до почти 36 за мегаватт-час (около 400 долларов за тысячу кубометров), что считается повышенным уровнем для лета. Контракты дорожают четвертый день подряд, поскольку трейдерам становится все сложнее наращивать запасы региона перед зимой.

Опасения по поводу возможной эскалации войны на Ближнем Востоке возрождают склонность к риску в то время, когда трейдеры уже столкнулись с более жесткой конкуренцией со стороны других крупных покупателей сжиженного природного газа, таких как Китай и Египет. Газовый рынок Европы оказался чувствительным к перебоям в поставках этим летом, в основном потому, что теперь он зависит от поставок со всего мира.

"Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке показывает, как быстро может вырасти TTF за один день", - заявила Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, в июле потоки СПГ в Европу были примерно на 30% ниже среднего. В то время как хранилища региона заполняются перед отопительным сезоном, а из Норвегии поступает больше потоков, на этой неделе на большей части континента установилась более жаркая погода, что повышает спрос на кондиционирование воздуха.

Между тем, австрийская OMV заявила, что забронировала новые трубопроводные мощности через Германию, поскольку она стремится обеспечить свои поставки энергии в случае дальнейших перебоев с российскими поставками в регион. Австрия и соседняя Словакия являются основными оставшимися европейскими импортерами трубопроводного газа из страны после того, как "Газпром" ограничил поставки в Германию и другие страны два года назад.

"Краткосрочная торговля газом изменилась", - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговли в континентальной Европе швейцарской коммунальной компании Axpo Solutions AG, добавив, что теперь она больше "ориентирована на настроения".