Самое большое падение года. В июле обрушился экспорт российской нефти, - Bloomberg

В прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев. Больше всего заметно сокращение поставок в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, в июле экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние 19 месяцев, а общий экспорт нефти упал до самого низкого показателя почти за год.

В прошлом месяце глобальные поставки сократились примерно на 586 000 баррелей в сутки. Особенно заметное сокращение поставок было в Китай, которое уменьшилось более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением в этом году.

Увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии и США частично компенсировало снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Издание провело отдельный анализ в течение этой недели и узнало, что общий экспорт российской нефти морем был самым низким почти за год, а отправка из балтийских портов снизились до самого низкого уровня с декабря 2022 года.