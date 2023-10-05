Австрия поддержала создание спецтрибунала по расследованию преступления агрессии РФ

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии РФ против Украины, входят 37 стран.

"Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала, как кадрово, так и финансово. И мы также четко поддерживаем создание специального трибунала по поводу российского преступления агрессии", - сказала Задич.

Спецтрибунал над РФ

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, международный спецтрибунал может заработать уже в следующем году.

Напомним, что в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.