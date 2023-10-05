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Австрія підтримала створення спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ

Фото: Австрія виступила за створення спецтрибуналу над РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр юстиції Австрії Альма Задіч заявила про непорушну солідарність її держави з Україною та підтримала створення спецтрибуналу над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna ATT.

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини. До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України, входять 37 країн.

"Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд від самого початку, як кадрово, так і фінансово. І ми також чітко підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказала Задіч.

Спецтрибунал над РФ

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, міжнародний спецтрибунал може запрацювати вже наступного року.

Нагадаємо, що в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

 

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АвстріяСпецтрибунал