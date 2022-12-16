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Австрия перечислит 5 млн евро для энергетической поддержки Украины

Фото: Австрия перечислит 5 млн евро для энергетической поддержки Украины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Австрия перевела 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины .

Об этом стало известно во время рабочего визита украинской делегации в Вену, где заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков провел встречу с вице-канцлером - федеральным министром Вернером Коглером.

Перечисление средств станет первым этапом финансовой помощи, которая вместе с уже доставленным оборудованием и будет еще доставляться в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонт работы объектов инфраструктуры.

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты.

В свою очередь, Демченков выразил благодарность партнерам за оказанную финансовую и материальную поддержку, и подчеркнул, что наши потребности в оборудовании "растут с каждой неделей".

"Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", – отметил замминистра.

Напомним, ряд стран уже предоставили средства для Фонда энергетической поддержки Украины. В частности, Исландия предоставит Украине 3 млн долларов, Нидерланды передадут 100 млн евро, а Чехия и Канада предоставили Украине более 100 миллионов евро помощи.

Ранее мы писали, что Британия является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины вместе с поставкой генераторов для больниц и финансовой гарантией для государственного энергопоставщика Украины.

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