Австрия перечислит 5 млн евро для энергетической поддержки Украины

Об этом стало известно во время рабочего визита украинской делегации в Вену, где заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков провел встречу с вице-канцлером - федеральным министром Вернером Коглером.

Перечисление средств станет первым этапом финансовой помощи, которая вместе с уже доставленным оборудованием и будет еще доставляться в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонт работы объектов инфраструктуры.

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты.

В свою очередь, Демченков выразил благодарность партнерам за оказанную финансовую и материальную поддержку, и подчеркнул, что наши потребности в оборудовании "растут с каждой неделей".

"Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", – отметил замминистра.