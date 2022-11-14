Британия выделила почти 6 млн долларов на восстановление энергетики Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли объявил о первом транше финансирования его страной энергетической поддержки Украины в размере 5 млн фунтов стерлингов, или 5,8 млн долларов США. Соответствующее соглашение сегодня, 14 ноября, подписали Клэверли и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании .

Эта поддержка поможет Украине с существенным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после длительных российских атак и ракетных обстрелов, а также возобновит подключение домохозяйств и ключевых объектов к электроснабжению.

"У Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы включить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную нападениями России", - подчеркнул глава МИД Британии.

Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины вместе с поставкой генераторов для больниц и финансовой гарантией для государственного энергопоставщика Украины. Последнее финансирование позволит приобрести специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной инфраструктуры на национальном уровне.

"Великобритания сделала самое большое на сегодняшний день пожертвование в этот Фонд. Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление", - отметил Клэверли.

Недавно Великобритания также предоставила 7 млн фунтов стерлингов на приобретение более 850 генераторов, чтобы жизненно важные объекты, такие как больницы, имели электроэнергию, и еще 5 млн фунтов стерлингов на обеспечение безопасности гражданского ядерного сектора.

Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в размере 50 млн долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины "Укрэнерго" через Европейский банк реконструкции и развития, который поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.