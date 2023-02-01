Президент Австрии прибыл в Киев (фото)

Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины австрийский лидер встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ван дер Беллена в Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил президент Австрии.

Переехал в Киев.



После почти одного года войны, # Украина не является предопределенным. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – мы stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1 января 2023

В своем обращении Ван дер Беллен отметил, что он встретится с президентом Зеленским. Также австрийская делегация сегодня объявит новый пакет гуманитарной помощи, который будет включать необходимые сейчас генераторы.

Auf dem Weg in die #Ukraine , nach Kyjiw.



Diese Reise ist eine Geste für den Frieden, ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainer:innen. pic.twitter.com/2moFN7cStg — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1 января 2023

Следует отметить, что это первый заграничный визит Ван дер Беллена после переизбрания президентом на второй срок. Обычно лидеры Австрии после избрания на должность едут в Швейцарию или Брюссель.