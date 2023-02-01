Президент Австрии прибыл в Киев (фото)
Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины австрийский лидер встретится с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ван дер Беллена в Twitter.
"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил президент Австрии.
Переехал в Киев.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1 января 2023
После почти одного года войны, # Украина не является предопределенным. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – мы stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd
В своем обращении Ван дер Беллен отметил, что он встретится с президентом Зеленским. Также австрийская делегация сегодня объявит новый пакет гуманитарной помощи, который будет включать необходимые сейчас генераторы.
Auf dem Weg in die #Ukraine , nach Kyjiw.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1 января 2023
Diese Reise ist eine Geste für den Frieden, ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainer:innen. pic.twitter.com/2moFN7cStg
Следует отметить, что это первый заграничный визит Ван дер Беллена после переизбрания президентом на второй срок. Обычно лидеры Австрии после избрания на должность едут в Швейцарию или Брюссель.
Напомним, сегодня в Киев также приехала вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.
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