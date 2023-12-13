RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз, - Politico

Фото: Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия не планирует препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Но она хочет позитивных решений блока и для Боснии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание напоминает, что ранее министр Европы Австрии Каролина Эдтштадлер отмечала, что ее страна хочет видеть Боснию и Герцеговину членом Евросоюза, поскольку такой шаг является "геополитической необходимостью". 

По информации журналистов, Австрия увидела возможность позитивных решений ЕС в отношении Боснии, поскольку вопрос о начале вступительных переговоров с Украиной стоит на повестке дня саммита лидеров стран блока 14-15 декабря.

"Мы не намерены мешать Украине вступать в ЕС", - заявил изданию высокопоставленный австрийский чиновник, добавив, что это было бы все равно что "стать перед товарным поездом".

Но сейчас, по его словам, единственная цель Вены состоит в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".

Что предшествовало

Напомним, Босния стала страной-кандидатом на вступление в Евросоюз еще в конце 2022 года. 

Тогда же Еврокомиссия заявляла о том, что Боснии и Герцеговине необходимо решить проблемы в вопросах верховенства закона, прежде чем вести полномасштабные переговоры о членстве. 

14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором одним из главных вопросов станет открытие вступительных переговоров с Украиной.

Сейчас известно, что против такого решения может выступать Венгрия. Но еще вчера, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что получил сигнал от страны "об окне возможностей" по этому вопросу

Также вчера Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях". Он намекал на интересы Боснии и Герцеговины. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияВступление в ЕС