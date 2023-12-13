Австрія не має наміру заважати вступу України до Євросоюзу, - Politico

Видання нагадує, що раніше міністр Європи Австрії Кароліна Едтштадлер наголошувала на тому, що її країна хоче бачити Боснію та Герцеговину членом Євросоюзу, оскільки такий крок є "геополітичною необхідністю".

За інформацією журналістів, Австрія побачила можливість позитивних рішень ЄС щодо Боснії, оскільки питання щодо початку вступних переговорів з Україною стоїть на порядку денному саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня.

"Ми не маємо наміру заважати Україні вступати до ЄС", - заявив виданню високопоставлений австрійський чиновник, додавши, що це було б все одно що "стати перед товарним потягом".

Але зараз, за його словами, єдина мета Відня полягає у тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".

Що передувало

Нагадаємо, Боснія стала країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу ще наприкінці 2022 року.

Тоді ж Єврокомісія заявляла про те, що Боснії та Герцеговині необхідно вирішити проблеми у питаннях верховенства закону, перш ніж вести повномасштабні переговори щодо членства.

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС, на якому одним з головних питань стане відкриття вступних переговорів з Україною.

Наразі відомо, що проти такого рішення може виступати Угорщина. Але ще вчора, 12 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що отримав сигнал від країни "про вікно можливостей" щодо цього питання.

Також учора Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна "не погодиться на переговори щодо вступу з Україною у нинішніх умовах". Він натякав на інтереси Боснії та Герцеговини.