Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине, - канцлер

Как сообщает РБК-Украина , об этом канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью Euractiv .

Как отмечает издание, Украина, которая сомневается в нейтралитете Австрии в отношении России, пока не приняла это предложение.

"Вена остается хорошим местом для переговоров по международным вопросам в будущем. Это также было бы возможным для войны в Украине", - сказал он.

Штокер отметил, что сосредотачивается на попытке перенести мирные переговоры по Украине в Вену.

Предложение Путина относительно переговоров в Турции

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отверг предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он предложил вернуться к переговорам в Стамбуле 15 мая, которые начались еще в 2022 году, с той точки, где они были прерваны.

Стоит заметить, что мировые лидеры восприняли инициативу Путина критически - большинство из них считает, что таким образом Кремль лишь затягивает время и стремится продолжить войну. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией, но только при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.

В то же время Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что может полететь в Стамбул для участия в возможной встрече между Украиной и Россией. Он также выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

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