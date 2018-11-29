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Австрія підтримуватиме санкції Євросоюзу проти Росії, - Курц

Новини » Політика    29.11.2018 - 16:59
Австрія підтримуватиме санкції Євросоюзу проти Росії, - Курц
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Водночас Австрія у довгостроковій перспективі хотіла б мати близькі відносини між ЄС та Росією

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц очікує обговорення питання введення подальших санкцій проти РФ у зв’язку з ескалацією конфлікту поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє  РБК-Україна, посилаючись на австрійське видання Finanzen.

Курц відмітив, що очікує стабілізації ситуації в Азовському морі. Він додав, що Австрія підтримуватиме нинішні спільні санкції Євросоюзу проти Росії через її агресію проти України.

"З огляду на нинішню ескалацію між Україною та Росією Курц очікує дискусії щодо подальших санкцій", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами канцлера, Австрія у довгостроковій перспективі хотіла б мати близькі відносини між ЄС та Росією.

Австрійський канцлер також висловився стосовно газопроводу "Північний потік-2", вагомим інвестором якого є австрійська OMV. За словами Курца, цей газопровід "стосується енергетичної політики та загальноекономічний, для нас дуже важливий та позитивний проект".

Відзначимо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що ситуація в Керченській протоці підтверджує актуальність і реалістичність тих попереджень, які неодноразово висловлював президент Білорусі.

Раніше командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявляв, що Україна буде просити закрити Босфор для Російської Федерації через агресію в Керченській протоці.

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