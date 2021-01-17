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В Австрії продовжили локдаун до початку лютого

Відень, Неділя 17 січня 2021 18:37
В Австрії продовжили локдаун до початку лютого
Фото: вечірня Відень (freepik.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Про це повідомляє Reuters.

У планах уряду відкрити з 8 лютого відкрити магазини, музеї і різні сервіси на зразок перукарень. При цьому кейтеринг і туристичний сектор залишаться закритими мінімум до березня.

Влада також закликають продовжувати працювати дистанційно по можливості, а також носити респіратори FFP2 в супермаркетах і громадському транспорті з 25 січня.

У планах урядах знизити рівень захворюваності COVID до 50 випадків на 100 тисяч населення, тоді як зараз цей показник 130 випадків на 100 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії розраховує, що до березня буде можливість послабити жорсткий карантин в країні. Це має дозволити ситуація з вакцинацією від коронавіруса.

Також відомо, що влада Сінгапуру прийняла рішення посилити правила в'їзду в країну через COVID-19. Це пов'язано з появою нових штамів коронавірусу.

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