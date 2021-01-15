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Австрія посилила правила в'їзду в країну: потрібна попередня реєстрація

Австрія, П'ятниця 15 січня 2021 15:57
Австрія посилила правила в'їзду в країну: потрібна попередня реєстрація
Фото: знак в Австрії (facebook com innenministerium)
Автор: Игорь Литвиненко

Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Про це повідомляє The Local.

Перед поїздкою в Австрії всі громадяни повинні заповнити форму Pre-Travel-Clearance на сайті Міністерства охорони здоров'я. Винятком є лише транзитні пасажири і ті, хто в'їжджають в країну з невідкладних сімейними обставинами.

Дані про які приїжджають будуть зберігатися в електронному вигляді протягом 28 днів, після чого будуть видалятися.

В Австрії розраховують, що це дозволить полегшити відстеження контактів у разі виявлення коронавірусу. При цьому правило не скасовує 10-денний карантин, який можна скасувати через 5 днів, при отриманні негативного тесту на COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Австрії продовжить національний карантин принаймні до 24 січня. При цьому влада має намір скасувати схему безкоштовного тестування, що дозволяє достроково вийти з карантину.

Зазначимо, зараз в Австрію можуть прибувати лише українські громадяни з посвідкою на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації.

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