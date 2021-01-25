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Жителів Австрії зобов'язали носити високозахисні респіратори

Австрія, Понеділок 25 січня 2021 03:54
Жителів Австрії зобов'язали носити високозахисні респіратори
Фото: респіратор (pexels)
Автор: Даша Харченко

З 25 січня жителі Австрії повинні користуватися респіраторами з високим ступенем захисту класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони краще захищають, ніж звичайна маска.

Про це повідомляє The Local

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер зазначив, що респіратор захищає надійніше. Але вони дорожче звичайної маски, тому всі маски будуть продаватися за собівартістю, а незаможним людям надаватимуться безкоштовно.

Крім цієї вимоги, з 25 січня в Австрії також набула чинності вимога дотримувати відстань не менше 2 м у всіх громадських місцях між людьми.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжив локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців. Крім того, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Відтепер всі, включаючи громадян Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини розглядає можливість зобов'язати жителів країни носити в громадських місцях респіратори замість простих масок. Їх ступінь захисту повинна мати клас FFP2.

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