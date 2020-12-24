В Австрії вимогу носіння масок у школах визнали незаконною

Фото: школа (GettyImages)

Конституційний суд Австрії визнав незаконними два заходи уряду, які запровадили для протидії розповсюдження коронавірусу у школах. Мова йде про обов'язкове носіння маски та поділ класів на дві групи для почергового навчання.

Про це повідомляє The Local.

"У своєму рішенні, опублікованому сьогодні, Конституційний суд визнав зазначені заходи незаконними", - йдеться в заяві суду.

Суд пояснив своє рішення тим, що "міністерство освіти не роз'яснило, чому вважає ці заходи необхідними".

Як повідомляється, у школах усі, хто перебувають у шкільних приміщеннях, повинні були носити маску увесь час, окрім уроків. Крім того, у навчальних закладах одні учні займалися в класах по понеділках і вівторках, а інші - по середах, четвергах і п'ятницях. В інший час вони повинні були залишатися вдома.

Позов до суду подали батьки двох дітей. Вони заявили, що вжиті заходи порушують принципи рівності перед законом, право на особисте життя і право на освіту.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні запровадять третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні.

Також РБК-Україна писало, що на початку грудня в Австрії заявили про поступове зняття обмежень. При цьому Курц заявив, що до нормального життя вийде повернутися не раніше ніж через пів року.