В Австрии требование ношения масок в школах признали незаконным

Фото: школа (GettyImages)

Конституционный суд Австрии признал незаконными две меры правительства, которые ввели для противодействия распространения коронавируса в школах. Речь идет об обязательном ношении масок и разделении классов на две группы для поочередного обучения.

Об этом сообщает The Local.

"В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными", - говорится в заявлении суда.

Суд объяснил свое решение тем, что "министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми".

Как сообщается, в школах все, кто находятся в школьных помещениях, должны были носить маску все время, кроме уроков. Также в учебных заведениях одни ученики занимались в классах по понедельникам и вторникам, а другие - по средам, четвергам и пятницах. В другое время они должны были оставаться дома.

Иск в суд подали родители двух детей. Они заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране введут третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

Также РБК-Украина писало, что в начале декабря в Австрии заявили о постепенном снятии ограничений. При этом Курц заявил, что к нормальной жизни получится вернуться не раньше чем через полгода.