В Австрии сообщили о первой смерти от коронавируса

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От вируса умер 69-летний мужчина, который ранее посетил Италию

В Австрии подтвердили первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel New Asia.

Как сообщается, 69-летний мужчина, посетивший Италию и ранее перенесший заболевание, стал первым человеком в Австрии, который умер от коронавируса.

Его смерть наступила через день после того, как по всей стране были введены ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса из соседней Италии, наиболее пострадавшей страны в Европе.

На данный момент Австрия подтвердила 302 случая заражения коронавирусом.

Отметим, 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан и Польша.

Напомним, р анее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции зафиксировано 2 284 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 48 человек.