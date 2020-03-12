В Австрии сообщили о первой смерти от коронавируса

От вируса умер 69-летний мужчина, который ранее посетил Италию
В Австрии подтвердили первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel New Asia.
Как сообщается, 69-летний мужчина, посетивший Италию и ранее перенесший заболевание, стал первым человеком в Австрии, который умер от коронавируса.
Его смерть наступила через день после того, как по всей стране были введены ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса из соседней Италии, наиболее пострадавшей страны в Европе.
На данный момент Австрия подтвердила 302 случая заражения коронавирусом.
Отметим, 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан и Польша.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции зафиксировано 2 284 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 48 человек.