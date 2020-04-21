В Австрії з 15 травня відкриють ресторани і дозволять церковні служби

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

З 1 травня в країні відкриваються не продуктові магазини і торгові центри

Уряд Австрії 15 травня в черговий раз послабить карантинні обмеження в країні, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає Reuters.

зокрема, 15 травня відкриють ресторани і бари, які будуть працювати до 23:00. Також буде відновлено проведення релігійних служб. Крім цього з 15 травня почнуть поетапно відкриватися школи для учнів молодших класів.

До цього, 1 травня, мають відкритися не продуктові магазини, торгові центри та перукарні.

Нагадаємо, на початку квітня Австрія першою з країн Європейського союзу представила план пом'якшення карантину. При цьому, незважаючи на відкриття торгових точок, жителям Австрії доведеться користуватися засобами індивідуального захисту, серед яких маски і захисні окуляри.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Словаччини розробило четырехэтапный план для пом'якшення карантинних заходів, які були введені для боротьби з поширенням коронавіруса. Пом'якшення карантину має вступити в силу 22 квітня.

Також повідомлялося, що у Франції закликали уряд не послаблювати карантинні обмеження у травні, бо це несе небезпеку другої хвилі епідемії. Згідно з дослідженням учених, у Франції заразилися коронавірусом менше 6% населення, а для запобігання другої хвилі епідемії необхідно мінімум 70%.