ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Хорватії почали пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 17:18
У Хорватії почали пом'якшення карантину
Ілюстративне фото (flickr)

У Загребі відновили роботу транспорту і бібліотек

У столиці Хорватії Загребі у рамках першої хвилі виходу з карантину відновили роботу громадського транспорту. Про це повідомляє Dnevnik.

Як повідомляється, жителі столиці знову змогли скористатися громадським транспортом з-за чого на зупинках виникли черги.

"У жителів Загреба знову з'явилася можливість користуватися послугами 111 регулярних автобусних ліній. У центрі міста утворилися черги на зупинках. А ось трамвайні лінії будуть відновлювати роботу поступово", - йдеться в повідомленні.

При цьому непрацюючі зараз трамвайні маршрути замінюють автобусні рейси.

Під час користування громадським транспортом пасажири повинні дотримуватися визначені правила безпеки: тримати дистанцію мінімум один метр, носити маски і дезінфікувати руки перед входом. Самі ж автобуси дезінфікуються три рази на день, регулярно прибираються і провітрюються.

У Загребі з 27 квітня також відновили роботу та бібліотек.

Нагадаємо, 26 березня в Хорватії зафіксували перший летальний результат від вірусу. Помер чоловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Крім того, 23 березня уряд країни заборонив жителям залишати будинку без крайньої потреби, а також пересуватися між містами навіть на власному автотранспорті.

Зеленський з президентом Литви обговорили підготовку саміту Україна - ЄС У Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції медичної допомоги
Новини України КоронавірусХорватиякарантин
News
On Top