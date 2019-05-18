В Австрії вимагають відставки віце-канцлера через змову з росіянами

Фото: Хайнц-Крістіан Штрахе (wikimedia.org/GuentherZ)

Штрахе нібито обіцяв доступ до держзамовлень в обмін на підтримку на парламентських виборах

В Австрії лідери опозиційних партій нижньої палати парламенту вимагають відправити у відставку віце-канцлера Хайнца-Крістіан Штрахе через інформації про його нібито змову з багатою росіянкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Suddeutsche Zeitung.

Австрійська опозиція також закликає провести нові парламентські вибори.

зокрема, з вимогами відставки Штрахе виступили голова партії "Нова Австрія - Ліберальний форум" Беате Майнль-Райзингер, керівник Соціал-демократичної партії Памела Ренді-Вагнер і член австрійського Національної ради Клаудія Гамон.

За інформацією видання, заснованої на відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції Австрійської партії свободи (АПС) у парламенті Йоханн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

На відеозаписі Штрахе і його помічник Гуденус проводять на Ібіці переговори з жінкою, яка заявила про бажання придбати 50% акцій впливовою австрійської газети Kronen і пообіцяла в обмін на вдалу операцію допомогти на парламентських виборах у жовтні 2017 року. На відео політики обіцяють її сім'ї доступ до державних контрактів.

Австрійський канцлер Себастьян Курц має намір виступити зі спеціальною заявою у цій справі в суботу, 18 травня.

Сам віце-канцлер Штрахе поки не дав жодних коментарів.

Нагадаємо, 10 травня Земельний суд Зальцбурга (Австрія) продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.