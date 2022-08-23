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Квітучий сад. Шмигаль представив концепцію відновлення Криму

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 20:48
Квітучий сад. Шмигаль представив концепцію відновлення Криму Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Кримській платформі.

"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка і зрозуміла стратегія в рамках розвитку європейської України", - зазначив він.

За його словами, розвиток Криму стане частиною великого плану відновлення України, який було представлено на конференції в Лугано (Швейцарія).

"Крим відкритий для світу"

Концепція відкритого Криму буде одним з головних пунктів стратегії. Її мета - перетворити півострів на європейський курорт з новою інфраструктурою.

"Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим в європейську мережу доріг TEN-T. Це означає розвиток нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу", - підкреслив прем'єр.

Крім того, буде представлено бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік.

"Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів і конференцій, будівництво найбільшого на Півдні України концертного майданчика", - зазначив Шмигаль.

Ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Лише запуск нових авіамаршрутів і розвиток аеропортів дозволить підняти туристичний потік приблизно на 1,5 млн туристів на рік.

Також стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проекти у сфері підтримки виробництва вин та іншої аграрної продукції.

Нагадаємо, раніше Шмигаль оцінив втрати України за час російської окупації Криму у 118 млрд доларів.

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Крим Денис Шмигаль
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