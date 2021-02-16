В Австрії не мають наміру послаблювати карантин до Великодня

Уряд Австрії повідомило, що відкриття сектору гостинності буде відкладено щонайменше до Великодня. Таким чином, послаблення карантину не варто чекати раніше початку квітня.
Про це повідомляє The Local.
У зв'язку з цим залишаються закритими бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади. Однак барам і ресторанам дозволено пропонувати їжу і напої на винос.
Однак ресторанного та готельного секторів була невелика надія так, як австрійський уряд заявив, що 1 березня знову зустрінеться з експертами та керівниками країни, щоб переглянути поточний курс дій.
Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що Кабінет міністрів відхилив прохання ресторанного бізнесу відкривати сади і прилеглі території, оскільки в березні температура буде підвищуватися.
Раніше повідомлялося, що в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауну.
Нагадаємо, з 10 лютого Австрія посилила правила в'їзду в країну. Крім реєстрації для відвідування країни, туристам необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус.
Раніше уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити з 8 лютого карантинні обмеження, які були введені через пандемію.