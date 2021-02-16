В Австрії не мають наміру послаблювати карантин до Великодня

Уряд Австрії повідомило, що відкриття сектору гостинності буде відкладено щонайменше до Великодня. Таким чином, послаблення карантину не варто чекати раніше початку квітня.

У зв'язку з цим залишаються закритими бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади. Однак барам і ресторанам дозволено пропонувати їжу і напої на винос.

Однак ресторанного та готельного секторів була невелика надія так, як австрійський уряд заявив, що 1 березня знову зустрінеться з експертами та керівниками країни, щоб переглянути поточний курс дій.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що Кабінет міністрів відхилив прохання ресторанного бізнесу відкривати сади і прилеглі території, оскільки в березні температура буде підвищуватися.