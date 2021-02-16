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В Австрії не мають наміру послаблювати карантин до Великодня

Автор: РБК-Україна

Уряд Австрії повідомило, що відкриття сектору гостинності буде відкладено щонайменше до Великодня. Таким чином, послаблення карантину не варто чекати раніше початку квітня.

Про це повідомляє The Local.

У зв'язку з цим залишаються закритими бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади. Однак барам і ресторанам дозволено пропонувати їжу і напої на винос.

Однак ресторанного та готельного секторів була невелика надія так, як австрійський уряд заявив, що 1 березня знову зустрінеться з експертами та керівниками країни, щоб переглянути поточний курс дій.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що Кабінет міністрів відхилив прохання ресторанного бізнесу відкривати сади і прилеглі території, оскільки в березні температура буде підвищуватися.

Раніше повідомлялося, що в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауну.

Нагадаємо, з 10 лютого Австрія посилила правила в'їзду в країну. Крім реєстрації для відвідування країни, туристам необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус.

Раніше уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити з 8 лютого карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

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