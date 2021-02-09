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В Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауна

Новость на русском → Відень, Вівторок 09 лютого 2021 14:48
В Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауна Фото: в Австрії можуть ввести карантин вихідного дня (Amilcar Orfali/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після жорсткого локдауна в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня. Зокрема, щоб на вихідних працювали тільки продуктові магазини.

З такою ініціативою виступив уповноважений з питань соціальних та охорони здоров'я Петер Хакер, передає kurier.at.

Повідомляється, що карантин вихідного дня пропонується ввести у Відні. Однак у цьому випадку необхідно розпорядження федерального уряду, оскільки мерія в цьому питанні не може діяти самостійно.

Пропонується, що з понеділка по четвер або п'ятницю будуть діяти наявні обмеження (масковий режим, дистанція і не менше 20 квадратних метрів в магазині на одну людину). А на вихідних закриють усе, крім продуктових магазинів.

Прес-секретар Хакера зазначив, що карантин вихідного дня буде запропоновано уряду. Офіс мера Відня Міхаеля Людвіга зазначив, що "це цікава ідея від міської ради", але невідомо, чи буде вона підтримана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія готується до введення карантину вихідного дня, який буде жорсткіше, ніж в Україні.

Також повідомлялося, що карантин вихідного дня привів до другого піку безробіття в Україні.

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