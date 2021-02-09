В Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауна

Після жорсткого локдауна в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня. Зокрема, щоб на вихідних працювали тільки продуктові магазини.

Повідомляється, що карантин вихідного дня пропонується ввести у Відні. Однак у цьому випадку необхідно розпорядження федерального уряду, оскільки мерія в цьому питанні не може діяти самостійно.

Пропонується, що з понеділка по четвер або п'ятницю будуть діяти наявні обмеження (масковий режим, дистанція і не менше 20 квадратних метрів в магазині на одну людину). А на вихідних закриють усе, крім продуктових магазинів.

Прес-секретар Хакера зазначив, що карантин вихідного дня буде запропоновано уряду. Офіс мера Відня Міхаеля Людвіга зазначив, що "це цікава ідея від міської ради", але невідомо, чи буде вона підтримана.