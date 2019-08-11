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В Австрії хочуть відтворити коаліцію в уряді

Новини » Політика    11.08.2019 - 21:30
В Австрії хочуть відтворити коаліцію в уряді
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Коаліційний уряд в Австрії, сформований в 2017 році, розпався в травні

Керівництво Австрійської партії свободи (АПС) запропонував відновити урядову коаліцію з Австрійської народної партії (АНП) Себастьяна Курца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство APA.

"Або ми створюємо коаліцію з АНП і продовжуємо співпрацю, або ми опозиційна партія... Моя мета - продовжити популярну коаліцію між АПС і АНП на федеральному рівні. Я переконаний, що це кращий варіант для Австрії", - заявив глава АПС Норберт Хофер.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курца. Це змушує канцлера Курца покинути свій пост.

Політична криза в Австрії спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоїсь багатої росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кикла. Також у зв'язку зі скандалом, що розгорівся віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.

 

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