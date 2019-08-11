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В Австрии хотят воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

Новости » Политика    11.08.2019 - 21:30
В Австрии хотят воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Коалиционное правительство в Австрии, сформированное в 2017 году, распалось в мае

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) предложил восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП) Себастьяна Курца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA.

"Либо мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, либо мы оппозиционная партия… Моя цель - продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - заявил глава АПС Норберт Хофер.

Напомним, в понедельник, 27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост. 

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла.  Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. 

 

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